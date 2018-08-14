Samsun Barosu Başkanı Kerami Gürbüz Açıklaması

Samsun Barosu Başkanı Kerami Gürbüz, "Gün 'armudun sapı, üzümün çöpü' kavgasının verileceği gün değil bilakis teferruata boğulmadan birbirimizle kenetlenme günüdür." dedi.

Gürbüz, Samsun Adalet Sarayı Baro Başkanlığı Odasında düzenlediği basın toplantısında, hassas ve kritik bir dönemden geçtiklerini söyledi.

Türkiye'nin ekonomik tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirten Gürbüz, şunları kaydetti:

"Konunun uzmanlarının ifadesiyle yaşadığımız normal bir ekonomik kriz değil, ekonominin normal seyrinde asla yaşanmaması gereken bir kriz, bugün bu ülkeye ve bu ülkenin insanına yaşatılıyor. Çünkü bazı güç odakları ekonomimizi spekülatif ataklarla yapay olarak doğal seyri dışına çekiyor, çekmeye zorluyor. Bu kez askeri müdahale değil ekonomik müdahale söz konusu ve silah yerine döviz, altın, borsa kullanılıyor. Bu müdahale girişimini de topyekün birlikte hareket ederek ve millet olarak birbirimize kenetlenerek aşabiliriz."

Gürbüz, hiçbir yurtseverin böyle bir krizden memnuniyet duyamayacağını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Gün 'armudun sapı, üzümün çöpü' kavgasının verileceği gün değil, bilakis teferruata boğulmadan birbirimizle kenetlenme günüdür. Nitekim bugün milletimizin hemen her ferdi bu anlayış ve inançla yapay olarak oluşturulmuş bu krize karşı ortak bir duruş sergilemektedir. Milletimizin bu ortak duruşunun ve topyekün desteğinin yanında devletimizin de yerine getirmesi gereken bir kısım yapısal değişiklik ve reformlara ihtiyaç vardır."

Gürbüz, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ülkesiyle milletiyle güçlü bir devlet olduğunu ve bu kriz de el birliğiyle, güç birliğiyle aşılacağını sözlerine ekledi.