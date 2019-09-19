Samsun-bakan gül, şehit savcı uzun adına bilişim sınıfı açtı

19.09.2019 13:27

Bakan Gül, şehit savcı Uzun adına bilişim sınıfı açtı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Tunceli'de 2012'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen savcı Murat Uzun'un (34) adına Samsun'da okuduğu Gazi Ortaokulu'nda Adalet Bakanlığı'nca oluşturulan bilişim sınıfının açılışını yaptı.

Samsun'da bulunan Bakan Gül, basına kapalı olarak gerçekleştirilen Adalet Bölge Değerlendirme toplantısının ardından İlkadım ilçesindeki Gazi Ortaokulu'nu ziyaret etti. Gül, burada öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı. Ardından Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 19 Eylül 2012 tarihinde oturduğu lojmanın girişinde PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısında şehit olan 2 çocuk babası savcı Murat Uzun'un adına Samsun'da okuduğu Gazi Ortaokulu'nda Adalet Bakanlığı'nca oluşturulan bilişim sınıfının açılışını yaptı. Programa Bakan Gül'ün yanı sıra Samsun Valisi Osman Kaymak, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, şehit savcı Murat Uzun'un eşi Cihan Uzun, annesi Ayşe ve babası Hamit Uzun da katıldı. Sınıfın açılış kurdelesini kesen Bakan Gül, Bu sınıfta okuyan öğrenciler ülkemize, milletimize daha güzel hizmetler edecekler. Emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum. Şehidimizi rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsunö dedi. Gül, açılışın ardından şehit Uzun'un ailesi ve beraberindekilerle bilişim sınıfını gezdi, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: DHA