Samsun Atakum Run Club ailesi Muammer Çam'ı unutmadı
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Samsun Atakum Run Club ailesi Muammer Çam'ı unutmadı

Samsun Atakum Run Club ailesi Muammer Çam'ı unutmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Samsun Atakum Run Club ailesi katıldığı dağ maratonunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden emekli astsubay Muammer Çam'ı unutmadı.

Samsun Atakum Run Club ailesi katıldığı dağ maratonunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden emekli astsubay Muammer Çam'ı unutmadı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'de 5'inci Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu'na emekli astsubay Muammer Çam (52), 3 Temmuz'da düzenlenen yarış sırasında kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Samsun Atakum Run Club ailesi Muammer Çam'ı unutmayarak bugün Atakum ilçesinde düzenledikleri koşu öncesi anma töreni düzenlediler. Çobanlı İskelesi ile Marina arası koşan Club üyesi sporcular, Muammer Çam için dua edip lokma dağıttılar. - SAMSUN

Samsun Atakum Run Club ailesi Muammer Çam'ı unutmadı
Samsun Atakum Run Club ailesi Muammer Çam'ı unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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