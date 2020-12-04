Samsun Adliyesi'nde HES kodu uygulaması

Samsun Adliyesi'ne girişte Hayat Eve Sığar(HES) kodu uygulaması başlatıldı. HES kodu olmayanlar içeri alınmadı.

Bugün tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Samsun Adliyesi'nde de HES kodu sorgulaması başladı. Mesainin saat 10.00'da başlamasına rağmen adliyeye erken gelen vatandaşlar kuyruklar oluşturdu. Korona virüs bulaşma ihtimalini önlemek için saat 08.30'dan itibaren HES kodu sorgulaması yapılarak vatandaşlar içeri alındı.

HES kodu olmayanlar içeri alınmazken risk oluşturanlar ise özel yazılım ile anında adliye polisine haber verildi ve izolasyon ekipleri ile irtibata geçildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı