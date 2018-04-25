Samsat'taki Deprem

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Samsat ilçesinde yaşanan 5,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 267 evde hasar tespit çalışmalarının yapıldığını bildirdi.

Vali Kalkancı, Kale Mahallesi'nde oluşturulan Çadır Çarşısı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, deprem dolayısıyla dükkanlarda ağır hasarın oluştuğunu belirtti.

Samsat'taki 24 esnafın dükkanının girilemez halde dile getiren Kalkancı, "Bu yüzden bu dükkanların yenilenmesi gerekiyor. Bizler de vatandaşın mağdur olmaması için şehirdeki ticari hayatın durmaması için Kilis'ten AFAD'a ait büyük çadırlar getirdik. Burada bir Çadır Çarşısı oluşturuyoruz." dedi.

Kalkancı, ihtiyacı olan esnaflara çadırların dağıtılacağını ifade ederek, "Bu çadırlar 102 metrekare. Burada vatandaşlarımızın ticaretlerinin devam etmesini sağlayacağız. Bunun çalışmalarını sürdürüyoruz. Akşama kadar bu işi tamamlamış olacağız." diye konuştu.

Ön hasar tespit çalışmaları tamamlandı

Samsat'ta hasar tespit çalışmalarının da sürdüğünü aktaran Kalkancı, şu değerlendirmede bulundu:

"Hasar tespit çalışmalarında köylerde 87'si ağır, 15 de orta hasarlı ev tespit ettik. 16 köyümüz var. İlçe merkezinde ise 145'i ağır, 20 de orta hasarlı ev var. Bunlarla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu dün yaşadığımız depremin genel hayatı etkilemesiyle ilgili gerekli yazışmaları yaptık. Bu anlamda vatandaşların mağduriyetlerini gidermek adına çalışmalarımız sürecek. Yani aşağı yukarı hasar tespit çalışmalarımız tamamlanmış durumda. Bunlar ön hasar tespiti. Birkaç gün içerisinde kesin hasar tespiti yapacağız."

Kalkancı, geçen sene de deprem yaşandığını hatırlatarak, çalışmaların daha hızlı sürdürüldüğünü belirtti ve "İlk planda herkesi çadıra almış oluyoruz. Daha sonra konteynırlara almış olacağız. Hızlı bir şekilde çalışmalarımız sürüyor." ifadesine yer verdi.