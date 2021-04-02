Samsat Müftüsü Yusuf Türk oldu
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Samsat Müftüsü Yusuf Türk oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Samsat Müftüsü Yusuf Türk oldu

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yaklaşık 3 yıldır müftü olarak görev yapan Metin Kara'nın Kastamonu'ya atanması üzerine yerine Afyon İl Vaizi Yusuf Türk atandı.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yaklaşık 3 yıldır müftü olarak görev yapan Metin Kara'nın Kastamonu'ya atanması üzerine yerine Afyon İl Vaizi Yusuf Türk atandı.

Müftü Metin Kara'nın tayininin çıkması üzerine Samsat Kaymakamlığınca bir veda yemeği düzenlendi. Korona Virüs tedbirleri nedeni ile sınırlı sayıda kurum amirinin davet edildiği yemeğe katılan Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu, Müftü Metin Kara'ya başarı belgesi ve kamu çalışanları adına sahabe figürünün çizildiği bir plaket verildi. Programda bir açıklama yapan Samsat Kaymakamı Alemdaroğlu, "İlçemizin her alanında kalkınması için çalışan kamu çalışanlarımızı tebrik ediyorum. İlçe müftümüz ise bunlardan biriydi. Yeni görev yerinde de kendisine başarılar diliyorum" dedi. Yeni Müftü Yusuf Türk'ü karşılayarak görevi devreden Müftü Metin Kara ise yaptığı açıklamada, "Sahabe Safvan Bin Muattal'ın medfun bulunduğu Samsat ilçesinde göre yapmaktan büyük onur duydum. Bütün Samsatlı kardeşlerimizden helallik diliyorum ve göreve yeni atanan Müftümüz Yusuf Türk'e başarılar diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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