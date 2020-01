Samsara ile Yepyeni bir sanat deneyimi başlıyor!

14.01.2020 11:14 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:14

Her sene gerçekleşecek bir sanat platformu olarak kendini konumlayan ve bu bağlamda yıl boyu sürecek, farklı platformlarda da kendini var etmeyi hedefleyip içerik üretmeyi planlayan Samsara Multidisipliner Sanat Deneyimi'nin ilk adımı olan ve sanatçı Ebru Ceylan'a ait "Samsara Multidisipliner Resim Sergisi" 22 Şubat 2020'den itibaren Yapı Kredi Bomontiada'da sanatseverlerle buluşacak.

Samsara projesinin ilk adımı olan ve toplam 20 eserin sergileneceği sanatçı EbruCeylan'ın TO BE - HOW - TO BE sergisinde eserler plastik sanatlar, heykel ve enstalasyonlardan oluşacak. 21 Şubat 2020 tarihinde iş, sanat ve cemiyet dünyasından konukların katılımıyla gerçekleşecek özel bir lansman gecesi ile kapılarını açacak olan sergide Ayça Ceylan özel bir performans sergileyecek.

Üç ayrı bölümde konumlanan serginin ilk bölümü olan TO BE, sanatçının Samsara'yı oluştururken yaşadığı, çalıştığı tüm süreci anlatan fikrin çıktığı reel atölyenin alanı olacak. Serginin HOW bölümü ise Samsara eserlerinin oluşturduğu bölüm olarak konumlanacak. Üçüncü ve son bölüm olarak konumlanan TO BE ise seyircinin eserlere verdiği reaksiyonların bilimsel olarak ölçümlendiği alan olacak. Bu alanda sanatçı Emre Kula'nın müzikleri, sanatçı Ebru Ceylan'ın eserleri ThinkNeuro şirketinin de kurucusu olan Dr. Yener Girişken tarafından bilimsel ölçümlemeye tabi tutulacak ve farklı sosyoekonomik gruplardan farklı kültürdeki insanların maruz kalacağı sanatsal etkiyle beraber sonrasındaki değişimi titizlikle gözlemleyecek. Samsara, bu bağlamda sanatın matematik ile uyumunu da gösterecek ve kendisini bilimsel bir temele de dayandıracak. Bunun yanı sıra gece özelinde "Bağımız Var" sponsorluğunda gerçekleştirilecek Konuşan Resimler 2 – Bu Toprakların Ozanları adlı sergi serisi de özel lansman olarak konumlanacak. Bu sergi serisinin aynı gün kitabı ve albümü de sanat dünyasına sunulacak.

Ebru Ceylan ve Yalkın Yel'in Reklamania çatısı altındaki proje ortaklığı ve Ekin Ses Işık Görüntü Sistemleri'nin teknik altyapı desteğiyle 22 Şubat'ta başlayacak Samsara Multidisipliner Resim Sergisi 1 Mart'a kadar Yapı Kredi Bomontiada 4. Katta ziyaretçilerini ağırlayacak.

