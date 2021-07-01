Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi 4. hafta takvimi belli oldu!

Şampiyonluk Ligi'nde heyecan 4. hafta maçlarıyla devam ediyor. 3 ve 4 Temmuz tarihlerinde oynanacak 10 karşılaşma büyük mücadelelere sahne olacak. Dördüncü hafta namağlup ilerleyen ki takımın mücadelesine ortak olacak. Galatasaray Espor ve NASR Esports, 4 Temmuz Pazar günü karşı kaşıya gelecek. İşte, Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi'nin dördüncü hafta maçları!

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi'nin 4. haftası lider takımların kıyasıya mücadelesine sahne olacak. 3 ve 4 Temmuz tarihlerinde oynanacak karşılaşmalar, RiotGamesTurkish Twitch kanalından canlı olarak yayımlanacak.

Yaz Mevsimi'nde şimdiye kadar oynadığı 6 maçın tamamını kazanan iki takım da, liderlik koltuğunu bırakmak istemiyor. Galatasaray Espor ve NASR Esports, bu hafta Pazar günü karşı karşıya gelecek. İki takım da kadrosunda önemli değişiklikler yaparak mevsime başlangıç yaptı. Oyuncuların gösterdiği yüksek performanslara bakılacak olursa, takımlar bunun meyvesini şimdiye kadar almış görünüyor. Pazar günü yapılacak heyecan dolu karşılaşmanın ardından, liderlik koltuğu bir takıma ait olacak.

Liderlik koltuğunun en yakın takipçisi, çıktığı 6 maçtan 5 galibiyet ile ayrılan Galakticos ve katıldığı her mevsimin favori takımı olarak gösterilen Papara SuperMassive karşı karşıya geliyor. Ligin sürpriz takımı Galakticos, tek mağlubiyetini NASR Esports'a karşı alırken, SuperMassive'in aldığı 2 mağlubiyet ise, liderlik koltuğunu paylaşan Galatasaray Espor ve NASR Esports karşı.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi'nin 4. haftası, Pazar günü ezeli rakipler 1907 Fenerbahçe Espor ve Beşiktaş Espor karşılaşması ile son bulacak.

ŞAMPİYONLUK LİGİ YAZ MEVSİMİ 4.HAFTA TAKVİMİ

3 TEMMUZ - CUMARTESİ

Papara SuperMassive - Galakticos 14:00

Beşiktaş Espor - 5 Ronin 15:00

Team Aurora - NASR Esports 16:00

Dark Passage - 1907 Fenerbahçe Espor 17:00

fastPay Wildcats - Galatasaray Espor 18:00

4 TEMMUZ - PAZAR