Şampiyonluk Ligi'nde üçüncü hafta karşılaşmaları belli oldu! Liderler karşı karşıya geliyor!
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Şampiyonluk Ligi'nde üçüncü hafta karşılaşmaları belli oldu! Liderler karşı karşıya geliyor!

Şampiyonluk Ligi'nde üçüncü hafta karşılaşmaları belli oldu! Liderler karşı karşıya geliyor!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Şampiyonluk Ligi'nde heyecan devam ediyor! 26 ve 27 Haziran tarihlerinde oynanacak 10 karşılaşma büyük mücadelelere sahne olacak. Bu hafta puan tablosunda lider durum namağlup ilerleyen lider takımlar kozlarını paylaşacak. Papara SuperMassive, NASR Espors ve Galatasaray Espor ile karşı karşıya geliyor! İşte, Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi'nin üçüncü hafta fikstürü!

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi'nin 3. haftası lider takımların kıyasıya mücadelesine sahne olacak. 26 ve 27Haziran tarihlerinde oynanacak karşılaşmalar, rekabeti daha da kızıştıracağa benziyor.

İlk 2 haftada yaptığı dört karşılaşmanın hepsini kazanmayı başaran Galatasaray Espor, NASR Esports ve Papara SuperMassive takımları LoL arenasında kozlarını paylaşacak. Galatasaray Espor, NASR Esports ve Papara SuperMassive bu hafta karşılaşacak. Papara SuperMassive ilk gün Galatasaray Espor, ikinci gün de NASR Esports karşısına çıkacak. Bu maçların ardından liderlik yarışında değişimler olabilir.

Lige bomba gibi başlayan bir diğer takım Galakticos ise ilk gün 5 Ronin, ikinci gün son finalist 1907 Fenerbahçe Espor ile kozlarını paylaşacak. Galakticos'un oynadığı dört maçta aldığı tek mağlubiyet lider NASR Esport'a karşısında gerçekleşti.

Son finalist 1907 Fenerbahçe Espor'un ise bu haftaki fikstürü bir hayli zor. Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi'ne kötü bir başlangıç yapan 1907 Fenerbahçe Espor'un, tek galibiyeti bulunuyor.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi'ne kadrosunda önemli değişikler yaparak başlayan Beşiktaş Espor cephesinde beklenen performans sergilenemedi. Oynadığı dört maçın üçüncü kaybeden ekip, Pazar günü şampiyon fastPay Wilcats karşısına çıkacak.

ŞAMPİYONLUK LİGİ YAZ MEVSİMİ ÜÇÜNCÜ HAFTA MAÇ TAKVİMİ

26 HAZİRAN - CUMARTESİ

  • Galakticos - 5 Ronin 14:00
  • Dark Passage - Beşiktaş Espor 15:00
  • 1907 Fenerbahçe Espor - NASR Esports 16:00
  • fastPay Wildcats - Team Aurora 17:00
  • Papara SuperMassive - Galatasaray Espor 18:00

27 HAZİRAN - PAZAR

  • 1907 Fenerbahçe Espor - Galakticos 14:00
  • 5 Ronin - Dark Passage 15:00
  • Galatasaray Espor - Team Aurora 16:00
  • NASR Esports - Papara SuperMassive 17:00
  • Beşiktaş Espor - fastPay Wildcats 18:00
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Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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