Şampiyonluk Ligi 6. Hafta 2. Gün Karşılaşmaları Başlıyor!
28.02.2021 12:15 | Son Güncelleme: 28.02.2021 12:20
Şampiyonluk Ligi'nde Günün Karşılaşmaları!
Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi'nin altıncı hafta ikinci gün karşılaşmaları bugün saat 14: 00 itibarıyla başlıyor. Merakla beklenen karşılaşmaların olduğu günün fikstürü ise şu şekilde oluştu.
Şampiyonluk Ligi 6. Hafta 2. Gün Maçları
28 Şubat 2021
Galakticos -14: 00- 5 Ronin
FastPay Wildcats -15: 00- Beşiktaş Esports
1907 Fenerbahçe Espor -16: 00- Team Aurora
Galatasaray Espor -17: 00- Papara SuperMassive
NASR Esports -18: 00- Dark Passage
Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi 6. hafta 2. Gün heyecanına sizde ortak olmak istiyorsanız karşılaşmaları ve Twitch kanalları üzerinden takip edebilirsiniz;
Kaynak: Playerbros