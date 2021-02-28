Şampiyonluk Ligi 6. Hafta 2. Gün Karşılaşmaları Başlıyor!

Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi'nin altıncı hafta ikinci gün karşılaşmaları bugün saat 14: 00 itibarıyla başlıyor. Merakla beklenen karşılaşmaların olduğu günün fikstürü ise şu şekilde oluştu.

Şampiyonluk Ligi 6. Hafta 2. Gün Maçları

28 Şubat 2021

Galakticos -14: 00- 5 Ronin

FastPay Wildcats -15: 00- Beşiktaş Esports

1907 Fenerbahçe Espor -16: 00- Team Aurora

Galatasaray Espor -17: 00- Papara SuperMassive

NASR Esports -18: 00- Dark Passage

Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi 6. hafta 2. Gün heyecanına sizde ortak olmak istiyorsanız karşılaşmaları ve Twitch kanalları üzerinden takip edebilirsiniz;

Kaynak: Playerbros