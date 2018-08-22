Şampiyonlar Ligi Play-off Turunda Günün Sonuçları
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turunda ilk maçlar tamamlandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turunda ilk maçlar tamamlandı. Sonuçlar şu şekilde. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu başladı. Play-off turu ilk maçlarında 3 karşılaşma yapıldı. Oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle: BATE Borisov: 2 - PSV Eindhoven: 3 Benfica: 1 - PAOK: 1 Crvena Zvezda: 0 - Salzburg: 0
İlk maçların kalan 3 karşılaşması bugün oynanacak. Program şu şekilde: 22.00 Ajax - Dynamo Kiev 22.00 Mol Vidi - AEK Atina 22.00 Young Boys - Dinamo Zagreb
(İHA)