Şampiyonlar Ligi'nden Beşiktaş ne kadar alacak? Beşiktaş ne kadar kazanacak? Galatasaray'ın elenmesinin ardından Beşiktaş ne kadar para kazanacak?
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesinin ardından ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek tek takım Beşiktaş oldu. Şampiyonlar Ligi'nde tek temsil edecek takım olması sonrası katılım payına tek başına sahip olacak Beşiktaş'ın katılım payı olarak ne kadar kazanacağı futbol severler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, Şampiyonlar Ligi'nden Beşiktaş ne kadar alacak? Beşiktaş ne kadar para kazandı? Galatasaray'ın elenmesinin ardından Beşiktaş ne kadar para kazanacak?
Beşiktaş ne kadar para kazandı? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV'ye iki maçta toplam 7-2 kaybederek elendi. Bu sonuç sonrası ülkemizi Devler Ligi'nde temsil edecek tek takım olacak Beşiktaş, kasasına büyük para koyacak. Bu sonuç sonrası katılım payını tek başına alacak olan Kartal'ın ne kadar kazanacağı merak edilmeye başlandı. Beşiktaş'ın tek başına alacağı Şampiyonlar Ligi katılım payı ile ilgili detaylar haberimizde.
BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLAR LİGİNDEN NE KADAR ALACAK?
Galatasaray'ın elenmesiyle Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nden elde edilecek gelire tek başına sahip olacak. Siyah-beyazlı takımın, galibiyet ya da beraberlikte ödenen ücretler hariç, Şampiyonlar Ligi'ne katılım nedeniyle en az 26 milyon euro gelir elde etmesi bekleniyor.
Ayrıca Kartal her galibiyet için 2.8 milyon, her beraberlik için de 930 bin Euro alacak. Beraberlik halinde kalan paralar havuzda toplanacak ve grup aşamasında oynayan kulüplerin arasındaki galibiyet sayılarına orantılı olarak yeniden dağıtılacak.