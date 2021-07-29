Şampiyonlar Ligi'nden Beşiktaş ne kadar alacak? Beşiktaş ne kadar kazanacak? Galatasaray'ın elenmesinin ardından Beşiktaş ne kadar para kazanacak?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesinin ardından ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek tek takım Beşiktaş oldu. Şampiyonlar Ligi'nde tek temsil edecek takım olması sonrası katılım payına tek başına sahip olacak Beşiktaş'ın katılım payı olarak ne kadar kazanacağı futbol severler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, Şampiyonlar Ligi'nden Beşiktaş ne kadar alacak? Beşiktaş ne kadar para kazandı? Galatasaray'ın elenmesinin ardından Beşiktaş ne kadar para kazanacak?