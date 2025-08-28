Şampiyonlar Ligi kura çekimi CANLI izle (Galatasaray)!
Futbol tutkunları, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ne zaman yapılacağı ve yayın ayrıntılarını yakından takip ediyor. 2025-2026 sezonu için geri sayım sürerken yapılacak kura ile grup aşamasında mücadele edecek 36 ekip belli olacak.
Turnuvaya doğrudan grup etabından katılma hakkını kazanan Galatasaray'ın rakipleri de bu çekilişin ardından netleşecek. Sarı-kırmızılı taraftarlar, hangi takımlarla aynı grupta yer alacaklarını öğrenmek için sabırsızlıkla bekliyor.
GALATASARAY'IN TORBASI VE MUHTEMEL RAKİPLERİ
Turnuvaya doğrudan grup aşamasından katılan Galatasaray, kura çekiminde 4. torbada yer alacak. Bu durum, sarı-kırmızılıların güçlü rakiplerle karşılaşma ihtimalini artırıyor.
1. TORBA
Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona
2. TORBA
Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Club Brugge
3. TORBA
Tottenham, PSV Eindhoven, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiacos, Slavia Prag, Bodo/Glimt, Marsilya
4. TORBA
Galatasaray, Monaco, Union Saint-Gilloise, Karabağ, Athletic Bilbao, Newcastle United, Pafos, Kairat
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu kura çekimi, 28 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Futbolseverler, bu heyecan dolu organizasyonu Galatasaray YouTube kanalı, TRT Spor ve UEFA.tv üzerinden canlı olarak izleyebilecek.
GALATASARAY YOUTUBE CANLI YAYINI
Kura çekimi, Galatasaray'ın resmi YouTube kanalında şifresiz ve ücretsiz yayınlanacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar bu platform üzerinden anbean gelişmeleri takip edebilecek.
TRT SPOR YAYIN BİLGİLERİ
TRT Spor, kura çekimini televizyon ekranlarına taşıyacak. TRT Spor frekans bilgileri şu şekilde:
1. Digiturk: 86
2. D-Smart: 86
3. Kablo TV: 133
4. Tivibu: 85
5. Turkcell TV+: 70
6. Şifresiz Türksat 4A
7. Web Yayını üzerinden canlı takip
UEFA.TV YAYIN DETAYLARI
UEFA'nın resmi dijital platformu UEFA.tv üzerinden de kura çekimi ücretsiz olarak yayınlanacak. Web yayını sayesinde tüm futbolseverler bu heyecana ortak olabilecek.
KURA ÇEKİMİ TARİHİ VE SAATİ
UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura çekimi, 28 Ağustos 2025 Perşembe günü yapılacak. Çekiliş saat 19.00'da başlayacak ve futbolseverler için özel yayınlarla ekranlara taşınacak.