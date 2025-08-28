Şampiyonlar Ligi kura çekimi CANLI izle (Galatasaray)!

Turnuvaya doğrudan grup etabından katılma hakkını kazanan Galatasaray'ın rakipleri de bu çekilişin ardından netleşecek. Sarı-kırmızılı taraftarlar, hangi takımlarla aynı grupta yer alacaklarını öğrenmek için sabırsızlıkla bekliyor.

GALATASARAY'IN TORBASI VE MUHTEMEL RAKİPLERİ

Turnuvaya doğrudan grup aşamasından katılan Galatasaray, kura çekiminde 4. torbada yer alacak. Bu durum, sarı-kırmızılıların güçlü rakiplerle karşılaşma ihtimalini artırıyor.

1. TORBA

Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona

2. TORBA

Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Club Brugge

3. TORBA

Tottenham, PSV Eindhoven, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiacos, Slavia Prag, Bodo/Glimt, Marsilya

4. TORBA

Galatasaray, Monaco, Union Saint-Gilloise, Karabağ, Athletic Bilbao, Newcastle United, Pafos, Kairat

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu kura çekimi, 28 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Futbolseverler, bu heyecan dolu organizasyonu Galatasaray YouTube kanalı, TRT Spor ve UEFA.tv üzerinden canlı olarak izleyebilecek.

GALATASARAY YOUTUBE CANLI YAYINI

Kura çekimi, Galatasaray'ın resmi YouTube kanalında şifresiz ve ücretsiz yayınlanacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar bu platform üzerinden anbean gelişmeleri takip edebilecek.

TRT SPOR YAYIN BİLGİLERİ

TRT Spor, kura çekimini televizyon ekranlarına taşıyacak. TRT Spor frekans bilgileri şu şekilde:

1. Digiturk: 86

2. D-Smart: 86

3. Kablo TV: 133

4. Tivibu: 85

5. Turkcell TV+: 70

6. Şifresiz Türksat 4A

7. Web Yayını üzerinden canlı takip

UEFA.TV YAYIN DETAYLARI

UEFA'nın resmi dijital platformu UEFA.tv üzerinden de kura çekimi ücretsiz olarak yayınlanacak. Web yayını sayesinde tüm futbolseverler bu heyecana ortak olabilecek.

KURA ÇEKİMİ TARİHİ VE SAATİ

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura çekimi, 28 Ağustos 2025 Perşembe günü yapılacak. Çekiliş saat 19.00'da başlayacak ve futbolseverler için özel yayınlarla ekranlara taşınacak.