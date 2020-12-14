Şampiyonlar Ligi 2021 eşleşmeleri belli oldu. Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri ve UEFA Şampiyonlar Ligi maç takvimi!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 116 turu eşleşmeleri belli oldu. İşte, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük turnuvası olan Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri ve UEFA Şampiyonlar Ligi maç takvimi! Sporseverlerin merakla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

Bu sezon finali İstanbul'da oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi düzenlendi. Barcelona ile PSG'nin eşleşmesi dikkat çeken eşleşmeleleerde diğer müsabakalar da merak edildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ EŞLEŞMELERİ

Borussia Mönchengladbach - Manchester City

Lazio - Bayern Münih

Atletico Madrid - Chelsea

Leipzig - Liverpool

Porto - Juventus

Barcelona - Paris Saint-Germain

Sevilla - Borussia Dortmund

Atalanta - Real Madrid

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk karşılaşmaları, 16-17 ve 23-24 Şubat 2021, rövanşları 9-10 ve 16-17 Mart 2021 tarihlerinde yapılacak.