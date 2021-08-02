Şampiyonalar için hazırlıklar tamam
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Şampiyonalar için hazırlıklar tamam

Şampiyonalar için hazırlıklar tamam
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın ortaya koyduğu Mutlu Şehir Kocaeli vizyonunun büyük parçası olan spor için Büyükşehir Belediyesi, her ay büyük ölçekli sportif etkinlikler yapmaya devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın ortaya koyduğu Mutlu Şehir Kocaeli vizyonunun büyük parçası olan spor için Büyükşehir Belediyesi, her ay büyük ölçekli sportif etkinlikler yapmaya devam ediyor. İlgili federasyonlarla 2021 yılı başlarında planladıkları takvimi bir bir yerine getirmeye çalışan Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, bu kez de 03-05 Ağustos tarihlerinde Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu (TMPF) ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğiyle organize edilen 'Biathle Triathle Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışı' ile 08 Ağustos tarihinde Açık Su Yüzme Şampiyonası için hazırlıklarını olanca hızıyla devam ettiriyor.

KOORDİNASYON TOPLANTISI YAPILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 03-05 Ağustos tarihlerinde Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu (TMPF) ve Türküye Yüzme Federasyonu iş birliğiyle organize edilen 'Biathle Triathle Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışı' ile 08 Ağustos tarihinde Açık Su Yüzme Şampiyonası'nın koordinasyon toplantısı Kandıra Kumcağız Gençlik Kampında yapıldı. Toplantıya, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Spor Şube Müdürü Barış Çoban, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Engin Yaşar, Kandıra Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ercan Güneş, İtfaiye Daire Başkanlığı, T. C. Sahil Güvenlik 71 Bot Komutanlığı, Kefken Liman Başkanlığı, Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığı, Kandıra Belediyesi, Kandıra İlçe Sağlık Müdürlüğü, Kerpe Amatör Balıkçılar Derneği, Zabıta Daire Başkanlığı Güvenlik Şube, Zabıta Daire Başkanlığı Trafik İhtisas Şube Müdürlüğü, Yüzme İl Temsilcisi, T. Y. F. Teknik Kurul yetkilileri katıldı.

GEREKLİ TEDBİRLER

Toplantıda alınana kararlara göre yarış alanlarına giden yollarda trafik düzenlemesinin yapılması, yarış alanları ve çevresinde güvenlik tedbirleri İlçe Jandarma, İlçe Emniyet ve Zabıta ekipleri tarafından sorumluluk alanları doğrultusunda alınacak. Yarışların olacağı saat öncesinde deniz trafiğinin düzenlenmesi ve gerekli olan tedbirler Kandıra Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından alınarak ilgili kurum, kuruluş ve kişilere bildirilecek. Yarış alanlarındaki tüm sağlık ve Covid- 19 tedbirleri ile alanın bariyer ile güvenlik hattının sağlanması Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından alınacak olup İlçe Sağlık Müdürlüğü imkanlar dahilinde destek verilecek.

Kaynak: Habermetre

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