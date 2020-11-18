Şampiyon haltercilerden Akşehir Belediye Başkanı Akkaya'ya ziyaret
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Şampiyon haltercilerden Akşehir Belediye Başkanı Akkaya'ya ziyaret

18.11.2020 14:05 | Son Güncelleme: 18.11.2020 14:05
Şampiyon haltercilerden Akşehir Belediye Başkanı Akkaya'ya ziyaret

Avrupa'da ve dünyada çeşitli şampiyonluklar elde eden halter sporcuları, kulüp başkanları ve antrenörleri ile birlikte Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'yı makamında ziyaret etti.

Avrupa'da ve dünyada çeşitli şampiyonluklar elde eden halter sporcuları, kulüp başkanları ve antrenörleri ile birlikte Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarete, halterde dünya ikincisi ve Avrupa şampiyonu olan Bünyamin Sezer, Avrupa üçüncüsü Nuran Yalçın, Ak Nasreddin Kulüp Başkanı ve milli boksör Ömer Akdi, Ak Nasreddin Kulüp Başkan Yardımcısı ve antrenör Sadık Kızılkuyu, milli halter hakemi Beytullah Kızılkuyu ve milli takım antrenörü Murat Korkmaz katıldı.

Ziyarette, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel de hazır bulundu.

Başkan Akkaya'ya sporculara ve kulüplerine verdikleri destekler için teşekkür eden heyet, önümüzdeki günlerde yapılacak şampiyonalar hakkında bilgiler vererek, Başkan Akkaya'ya milli takım forması hediye ettiler.

Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya da ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade ederek, Akşehir'n sporun her branşında çıtayı yükseltip başarıdan başarıya koştuğunu, Akşehir Belediyesi olarak imkanlar el verdiğince spor kulüplerine destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun

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