: Şampiyon futbolcular kupayı alıp 6 ay önce ölen başkanlarının mezarını ziyaret etti

03.02.2020 13:13 | Son Güncelleme: 03.02.2020 13:14

Balıkesir 1. Amatör Küme Körfez Grubu'nda şampiyon olan Adaspor'un oyuncuları, kazandıkları kupayla 6 ay önce hayatını kaybeden kulüp başkanı Mustafa Kesebir'in kabrine ziyarette bulundu.

Ayvalık ilçesi Cunda Adası temsilcisi Adaspor, dün konuk ettiği Hamdibey Kayaspor'u 4-1 yenerek şampiyonluğunu ilan ederek Süper Amatör Lig'e yükseldi.

Kupayı Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'den alan oyuncular, bir süre önce vefat eden kulüp başkanı Mustafa Kesebir'i andı.

Buruk sevinç yaşanan kupa töreninde konuşan Balıkesir Amatör Spor Kulüpler Federasyonu Başkanı Metin Mengüç, şunları kaydetti:

"Tabii sizler elinizden geleni en iyi şekilde yaparak kolay olmayan bu ligde emek verdiniz, ter döktünüz ve size yakışır şekilde 2019-2020 futbol sezonunda şampiyonluğu kazanarak merhum kulüp başkanınıza armağan ettiniz. Bu yüzden de başta kulüp yönetiminiz, teknik heyetiniz ve siz değerli genç sporcularımızla, kulüp çalışanlarınızı yürekten tebrik ediyorum. Süper Amatör Lig'de sizlere başarılar diliyorum."

Mustafa Kesebir'in eşi Çiğdem Kesebir de eşinin, takımın şampiyon olmasını çok istediğini dile getirdi.

Kesebir, "10 yıl boyunca bu uğurda çok büyük mücadeleler verdi. Her fırsatta 'Ben bu takımı şampiyon yapmadan asla bırakmam' diyordu, bırakmadı da. En başta çok sevdiğim eşime bu şampiyonluktaki büyük payı için sonsuz teşekkür ediyorum. Ruhu şad olsun inşallah. Onun her daim bizimle birlikte olduğuna inanıyoruz. Onun vasiyetine sahip çıkan kulüp yöneticisi arkadaşlarımıza, Adaspor camiasına çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Kalbimizdesin Başkanımız Mustafa Kesebir" yazılı pankart ve kupayla Cunda Stadı'ndan kabristana yürüyen kırmızı-siyahlı futbolcular, bir dakikalık saygı duruşunda bulunduktan sonra dua edip mezara karanfil bıraktı.

Kaynak: AA

Haber Videosu