Samira Efendi - Mata Hari şarkı sözleri! Mata Hari Türkçe sözleri nedir?

Samira Efendi, Azerbaycan'ı 2021 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Mata Hari isimli şarkı ile temsil edecek. Peki Mata Hari şarkı sözleri nelerdir? Samira Efendi - Mata Hari şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Samira Efendi - Mata Hari şarkı sözleri nelerdir merak edildi. Mata Hari Türkçe sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

SAMİRA EFENDİ - MATA HARİ SÖZLERİ

Imma godless

Spy imma spy I uncover

All of your secrets I want them There's no stopping me now

I'm a liar

Playing the game of desire Ain't gonna leave no survivors Would you fall for me now?

Just like Cleopatra The Army Of Lovers I start a fire

Yalan da men yanan da men yaman da men

Ma ma ma Mata Hari Mata Hari

[Ma ma ma ma

Ma ma ma ma

Ma ma ma ma]

Ma ma ma Mata Hari Mata Hari

[Ma ma ma ma

Ma ma ma ma

Ma ma ma ma

Ma ma ma ma] Mata Hari

Undercover

I am a dangerous lover Drinking my poisonous water and you're under my spell

Mesmerising

Moving my hips you are trying you can't resist, try to fight it Got a story to tell?

Just like Cleopatra The Army Of Lovers I start a fire

Yalan da men yanan da men yaman da men [Chorus]

Ma ma ma ma Ma ma ma ma Ma ma ma ma Ma ma ma ma

Just like Cleopatra Let's start a fire Let's go!

Ma ma ma ma Mata Hari

Ma ma ma ma Ma ma ma ma Mata Hari

Mata Hari

MATA HARİ TÜRKÇE SÖZLERİ

Ben tanrısız bir casusum

Casusum, ortaya çıkarıyorum

Bütün sırlarınızı istiyorum

Şimdi beni durduracak bir şey yok

Ben yalancıyım

Şehvetli oyunu oynuyorum

Hayatta kalanları bırakmayacağım

Şimdi bana aşık olur musun?

Kleopatra gibi (Aah-aah)

Aşıklar ordusu

Yangın çıkarıyorum

Yalan da benim, yanan da benim, yaman da benim

Ma-Ma-Ma-Mata Hari

Mata Hari

(Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma)

(Ma-ma-ma-ma) Ma-Ma-Ma-Mata Hari

Mata Hari

(Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma)

(Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma)

Mata Hari

Gizlenmiş

Ben tehlikeli bir aşığım

Zehirli suyumdan içiyorsun

Ve benim büyümün etkisindesin

Büyüleniyorsun

Kalçalarımı hareket ettiriyorum, deniyorsun

Direnemezsin, bununla savaşmayı dene

Anlatacak bir hikayem var

Kleopatra gibi

Aşıklar ordusu

Yangın çıkarıyorum

Yalan da benim, yanan da benim, yaman da benim

Ma-Ma-Ma-Mata Hari

Mata Hari

(Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma)

(Ma-ma-ma-ma) Ma-Ma-Ma-Mata Hari

Mata Hari

(Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma)

(Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma)

Mata Hari

Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma

Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma

Kleopatra gibi

Hadi yangın çıkaralım (Şşş)

Hadi bakalım!

Ma-ma-ma-ma, Mata Hari

Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma, Mata Hari

Mata Hari

SAMİRA EFENDİ KİMDİR?

Samira Efendi (Azerice: Samir? Az?r qızı ?f?ndiyeva; d. 17 Nisan 1991) veya sahne adıyla Efendi, Azeri şarkıcı.

KARİYERİ

Erken kariyeri

Daha önce Böyük S?hn? (2014), The Voice of Azerbaijan (2015-2016) ve Silky Way Star (2017) gibi ses yarışmalarında yer alan Efendi'nin kariyeri 2009 yılında Yeni Ulduz adlı yarışmaya katılmasıyla başladı. 2017 yılında Almatı, Kazakistan'da gerçekleştirilen uluslararası bir ses yarışması olan Silk Way Star'da ülkesi Azerbaycan'ı temsil etti ve üçüncü oldu. Efendi 2019 yılında Nur-Sultan, Kazakistan'da gerçekleştirilen Voice of Nur-Sultan adlı yarışmada Azerbaycan'ın temsilcisi oldu.

2020-günümüz: Eurovision Şarkı Yarışması

28 Şubat 2020 tarihinde İTV tarafından Efendi'nin 2020 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Azerbaycan'ın temsilcisi olacağı açıklandı. Fakat yarışma COVID-19 pandemisi sebebiyle iptal edildi. 20 Mart 2020 tarihinde Efendi resmî Instagram sayfasından İctimai TV tarafından kendisine 2021 Eurovision Şarkı Yarışması için tekrar temsilcilik hakkı verildiğini bildirdi. Azerbaycan'ı 2021 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Mata Hari isimli şarkı ile temsil edecek.