Samira Efendi - Mata Hari şarkı sözleri! Mata Hari Türkçe sözleri nedir?
Samira Efendi, Azerbaycan'ı 2021 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Mata Hari isimli şarkı ile temsil edecek. Peki Mata Hari şarkı sözleri nelerdir? Samira Efendi - Mata Hari şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Samira Efendi - Mata Hari şarkı sözleri nelerdir merak edildi. Mata Hari Türkçe sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
SAMİRA EFENDİ - MATA HARİ SÖZLERİ
Imma godless
Spy imma spy I uncover
All of your secrets I want them There's no stopping me now
I'm a liar
Playing the game of desire Ain't gonna leave no survivors Would you fall for me now?
Just like Cleopatra The Army Of Lovers I start a fire
Yalan da men yanan da men yaman da men
Ma ma ma Mata Hari Mata Hari
[Ma ma ma ma
Ma ma ma ma
Ma ma ma ma]
Ma ma ma Mata Hari Mata Hari
[Ma ma ma ma
Ma ma ma ma
Ma ma ma ma
Ma ma ma ma] Mata Hari
Undercover
I am a dangerous lover Drinking my poisonous water and you're under my spell
Mesmerising
Moving my hips you are trying you can't resist, try to fight it Got a story to tell?
Just like Cleopatra The Army Of Lovers I start a fire
Yalan da men yanan da men yaman da men [Chorus]
Ma ma ma ma Ma ma ma ma Ma ma ma ma Ma ma ma ma
Just like Cleopatra Let's start a fire Let's go!
Ma ma ma ma Mata Hari
Ma ma ma ma Ma ma ma ma Mata Hari
Mata Hari
MATA HARİ TÜRKÇE SÖZLERİ
Ben tanrısız bir casusum
Casusum, ortaya çıkarıyorum
Bütün sırlarınızı istiyorum
Şimdi beni durduracak bir şey yok
Ben yalancıyım
Şehvetli oyunu oynuyorum
Hayatta kalanları bırakmayacağım
Şimdi bana aşık olur musun?
Kleopatra gibi (Aah-aah)
Aşıklar ordusu
Yangın çıkarıyorum
Yalan da benim, yanan da benim, yaman da benim
Ma-Ma-Ma-Mata Hari
Mata Hari
(Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma)
(Ma-ma-ma-ma) Ma-Ma-Ma-Mata Hari
Mata Hari
(Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma)
(Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma)
Mata Hari
Gizlenmiş
Ben tehlikeli bir aşığım
Zehirli suyumdan içiyorsun
Ve benim büyümün etkisindesin
Büyüleniyorsun
Kalçalarımı hareket ettiriyorum, deniyorsun
Direnemezsin, bununla savaşmayı dene
Anlatacak bir hikayem var
Kleopatra gibi
Aşıklar ordusu
Yangın çıkarıyorum
Yalan da benim, yanan da benim, yaman da benim
Ma-Ma-Ma-Mata Hari
Mata Hari
(Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma)
(Ma-ma-ma-ma) Ma-Ma-Ma-Mata Hari
Mata Hari
(Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma)
(Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma)
Mata Hari
Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma
Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma
Kleopatra gibi
Hadi yangın çıkaralım (Şşş)
Hadi bakalım!
Ma-ma-ma-ma, Mata Hari
Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma, Mata Hari
Mata Hari
SAMİRA EFENDİ KİMDİR?
Samira Efendi (Azerice: Samir? Az?r qızı ?f?ndiyeva; d. 17 Nisan 1991) veya sahne adıyla Efendi, Azeri şarkıcı.
KARİYERİ
Erken kariyeri
Daha önce Böyük S?hn? (2014), The Voice of Azerbaijan (2015-2016) ve Silky Way Star (2017) gibi ses yarışmalarında yer alan Efendi'nin kariyeri 2009 yılında Yeni Ulduz adlı yarışmaya katılmasıyla başladı. 2017 yılında Almatı, Kazakistan'da gerçekleştirilen uluslararası bir ses yarışması olan Silk Way Star'da ülkesi Azerbaycan'ı temsil etti ve üçüncü oldu. Efendi 2019 yılında Nur-Sultan, Kazakistan'da gerçekleştirilen Voice of Nur-Sultan adlı yarışmada Azerbaycan'ın temsilcisi oldu.
2020-günümüz: Eurovision Şarkı Yarışması
28 Şubat 2020 tarihinde İTV tarafından Efendi'nin 2020 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Azerbaycan'ın temsilcisi olacağı açıklandı. Fakat yarışma COVID-19 pandemisi sebebiyle iptal edildi. 20 Mart 2020 tarihinde Efendi resmî Instagram sayfasından İctimai TV tarafından kendisine 2021 Eurovision Şarkı Yarışması için tekrar temsilcilik hakkı verildiğini bildirdi. Azerbaycan'ı 2021 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Mata Hari isimli şarkı ile temsil edecek.