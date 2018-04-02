Şamil Tayyar'ın "Fetö Borsası" İddiası

Şamil Tayyar'ın "Fetö Borsası" İddiası

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, "FETÖ borsası" iddiasıyla ilgili soruşturma başlatan Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla "tanık" sıfatıyla ifade verdi.

Şamil Tayyar'ın

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, "FETÖ borsası" iddiasıyla ilgili soruşturma başlatan Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla "tanık" sıfatıyla ifade verdi.

Ankara Adliyesine gelen Tayyar'ın ifadesi, Cumhuriyet Savcısı Atilla Ceylan tarafından alındı.

Tayyar, ifade vermesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Televizyondaki açıklamalarım üzerine Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Bu kapsamda bilgi verdim." dedi.

İfadesine ilişkin detay sorulan Tayyar, "Gizlilik ihtiva eden bilgiler." karşılığını verdi.

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