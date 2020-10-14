Şamil Tayyar'dan, Rektör Özaydın'a hayırlı olsun ziyareti
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Şamil Tayyar'dan, Rektör Özaydın'a hayırlı olsun ziyareti

14.10.2020 16:10 | Son Güncelleme: 14.10.2020 16:15
Şamil Tayyar'dan, Rektör Özaydın'a hayırlı olsun ziyareti

Gaziantep Eski Milletvekili Şamil Tayyar, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın'ı makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Gaziantep Eski Milletvekili Şamil Tayyar, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın'ı makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Gaziantep Üniversitesi Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette; Prof. Dr. Arif Özaydın'ın şehirle bütünleşme adına bir güvence olduğunu ifade eden Şamil Tayyar, "Şehirle bütünleşme adına sizin burada bulunmanız bizler için önemli bir güvence. İnşallah en kısa zamanda farkı hissettireceğinizi düşünüyorum. Yaptığınız atamalarla bu işareti bize verdiniz. Kısa zamanda bunların da devamı gelecektir. Yıllardır akademisyen olarak verdiğiniz hizmeti, yönetici olarak da yeni dönemde Gaziantep'te ve Üniversite'de göreceğimizden şüphem yok. Allah yolunuzu açık etsin" şeklinde konuştu.

Şamil Tayyar'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Özaydın, öncelikli hedeflerinin eğitim, sağlık ve liyakat olduğunu vurgulayarak, Gaziantep için birlikte ve ortak akılla hareket edeceklerini söyledi.

Ziyarete Gaziantep eski milletvekili Şamil Tayyar'ın yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Halil Uğur ve Av. Mehmet Hamzaoğlu da katıldı. - GAZİANTEP

Şamil Tayyar'dan, Rektör Özaydın'a hayırlı olsun ziyareti
Şamil Tayyar'dan, Rektör Özaydın'a hayırlı olsun ziyareti
Şamil Tayyar'dan, Rektör Özaydın'a hayırlı olsun ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.10.2020 16:35:57. #1.15#
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