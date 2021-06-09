Samet Zili kimdir? Samet Zili ne iş yapıyor? Samet zili nerede yaşamaktadır?
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Samet Zili kimdir? Samet Zili ne iş yapıyor? Samet zili nerede yaşamaktadır?

Samet Zili kimdir? Samet Zili ne iş yapıyor? Samet zili nerede yaşamaktadır?
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Kuaförlük alanında kendini geliştiren, yurt içi ve yurt dışında alanında saygın konuma sahip olan Samet Zili, vatandaşların merak konusu oldu. Tarzı ve mesleği icra ediş biçimiyle alanında öne çıkan ve büyük beğeni toplayan Samet Zili hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Samet Zili kimdir?

Kuaförlük alanında gösterdiği başarı ile yurt içinde ve yurt dışında takdir toplayan Samet Zili hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Samet Zili kimdir? Samet Zili ne iş yapıyor? Samet zili nerede yaşamaktadır? İşte, Samet Zili hakkında detaylar…

SAMET ZİLİ KİMDİR?

Medeni hali: Bekâr

Boyu: 171

Kilo: 69

Bildiği yabancı diller: İngilizce, Fransızca

Eğitim: İzmir Atatürk Lisesi Mezunu

28/03/1988 yılında İzmir'de dünyaya gelen Samet Zili, global alanda faaliyet gösteren Türk kuafördür.

Samet Zili'nin; çocukluğu, eğitimi ve kuaförlük mesleğinin ilk yılları İzmir'de geçti. Henüz 13 yaşındayken saç tasarım sektörüne İzmir Alsancak'ta çıraklıktan başladı.

Samet Zili: "Bir mesleği öğrenmenin en iyi yolu çıraklıktan geçer, çırak olmayan biri usta olamaz" sözünü kendine ilke edinerek sektörün en alt kademesinden kuaförlüğe başladı. Erken başlayan kuaförlük hayatı lise yıllarında da devam etti. Derslerden sonra, yaz tatillerinde yani her boş vaktinde kendini işine adadı.

Çıraklıktaki yeteneği ve saç tasarımına olan sevgisi Samet Zili'nin kuaförlük sektöründe büyümesini hızlandırdı. İzmir'de; çıraklık eğitim merkezi, kalfalık, ustalık ardından da öğreticilik belgelerini almaya hak kazandı. Kuaförlük okuluna giderek de teorik bilgileri en iyi şekilde öğrendi. Fransa da saç sağlıklı uzmanı (Trikolojist ) eğitimini tamamlayan Samet Zili kuaförlük alanında kendini sürekli eğitti, Birçok saç ile ilgili sertifikası, diploması, ödülleri olan ünlü kuaför Zili hayatını bu mesleğe adamıştır. Samet Zili; Londra da yaşamaktadır, Hairbysam' kuaför'ün sahibidir,

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Samet Zili kimdir? Samet Zili ne iş yapıyor? Samet zili nerede yaşamaktadır? - Haberler
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