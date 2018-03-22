Samdob "Sevil Berberi"Ni Yeniden Sahneleyecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), sanat sezonunun açılışında sahnelediği "Sevil Berberi" operasını tekrar sanatseverlerle buluşturacak.

SAMDOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyada en çok sahnelenen opera eserlerinden biri olarak popülerliğini koruyan ve komik opera literatürünün en güzel eserleri arasında gösterilen Gioacchino Rossini'nin "Sevil Berberi" operası, sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

İspanya'nın Sevil kentinde 17. yüzyılda geçen "Sevil Berberi" operası, Kont Almaviva'nın Dr. Bartolo'nun himayesindeki güzel Rosina'yı berber Figaro'nun yardımıyla elde etmeye çalışmasıyla gelişen komik ve eğlenceli olaylar anlatılıyor.

Operanın orkestra şefliğini Mikhail Iskrov, rejisörlüğünü ise Yiğit Günsoy üstleniyor.

Fransız oyun yazarı Beaumarchais'in "Figaro" temalı üçlemesinin ilki olan Sevil Berberi oyunu, Cesare Sterbini tarafından opera librettosu haline getirilmiş, Rossini tarafından bestelenerek ilk kez 20 Şubat 1816'da Roma'da sahnelenmişti.

İlk sahnelenişinin üzerinden geçen 200 yıldan fazla sürede dünyada en çok sahnelenen ve sevilen opera eserlerinden biri olarak popülerliğini koruyan Sevil Berberi, Samsun Atatürk Kültür Merkezinde 24 Mart Cumartesi akşamı saat 20.00'de yeniden sanatseverlere sunulacak.