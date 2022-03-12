SAMDOB, "Eni'nin kalbi" çocuk operasının prömiyerini yaptı - Haberler

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SAMDOB, "Eni'nin kalbi" çocuk operasının prömiyerini yaptı

AA - Mehmet Kumcağız - Kültür Sanat
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SAMDOB,

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Eni'nin kalbi" çocuk operasını ilk kez sahneye koydu.

SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Eni'nin kalbi" çocuk operasını ilk kez sahneye koydu.

SAMDOB, Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Salonu'nda sosyal mesafe kuralı gözetilerek 1,5 metre arayla düzenlenen koltuk dizilimiyle oyunu çocukların beğenisine sundu.

Yönetmenliğini Şahan Gürkan'ın yaptığı eserde Eni ve Mano, Kalplerevi'ne ulaşmaya çalışıyor.

SAMDOB orkestra sanatçılarının müziklerini seslendirdiği çocuk operasının orkestra şefliğini Tolga Taviş yaptı. Dekor ve kostümleri Gülnur Çağlayan Tuluk tarafından hazırlanan eserin ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz'a ait.

Video projeksiyonu Murat Turgut tarafından gerçekleştirilen eserin dekorunda Hakkı Kandır, koreografisinde ise Çağılhan Öztornacı'nın imzası var.

SAMDOB, Eni'nin kalbi çocuk operasının prömiyerini yaptı

SAMDOB, Eni'nin kalbi çocuk operasının prömiyerini yaptı

SAMDOB, Eni'nin kalbi çocuk operasının prömiyerini yaptı

SAMDOB, Eni'nin kalbi çocuk operasının prömiyerini yaptı

AA / Mehmet Kumcağız - Kültür Sanat

Samsun, Opera, AKM, Kültür Sanat, Haberler

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