Samatya'da seyir halindeki kamyon yandı
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Samatya'da seyir halindeki kamyon yandı

Samatya'da seyir halindeki kamyon yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samatya sahil yolunda sabah saatlerinde seyir halindeyken elektrik aksamında çıkan arıza nedeniyle alevler içinde kalan kamyon kullanılamaz hale geldi.

Samatya sahil yolunda sabah saatlerinde seyir halindeyken elektrik aksamında çıkan arıza nedeniyle alevler içinde kalan kamyon kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın saat 07.20'de Fatih İlçesi Samatya Sahil Bakırköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bakırköy istikametine seyir halinde olan kamyonun elektrik aksamında bilinmeyen bir sebepten dolayı alevler çıkmaya başladı. Kamyondan alevlerin yükseldiğini gören ismi öğrenilemeyen sürücü kamyonu sağa çekerek durdu.

Sürücü durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin kısa süre içinde gerçekleştirdiği müdahale sonucunda alevler diğer araçlara sıçramadan söndürüldü.

Kamyonun yangından aldığı hasar da kameralar tarafından görüntülendi. - İSTANBUL

Samatya'da seyir halindeki kamyon yandı
Samatya'da seyir halindeki kamyon yandı
Samatya'da seyir halindeki kamyon yandı
Samatya'da seyir halindeki kamyon yandı
Samatya'da seyir halindeki kamyon yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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