Samatya'da İki Bina Çökme Riski Nedeniyle Boşaltıldı (2)

FATİH Samatya'da iki bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı. Binalardan biriminin bir kısmı çöktü.

Olay saat 18.15 sıralarında Cerrahpaşa Mahallesi Samatya Sahili Sokağı üzerinde bulunan biri dolu diğeri boş iki bitişik binada meydana geldi. İddialara göre dolu olan binada henüz bilinmeyen nedenden dolayı göçük meydana geldi. O sırada ev sahipleri büyük bir gürültü olduğunu duyunca panik yaşadı. Dolu olan bina sahipleri kendilerini dışarı attı. Tamamen boşaltılan iki binada çökme riski yaşandı. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Çökme riski yaşanan iki bina çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi alan ekiplerin çalışması sürüyor.

- İstanbul