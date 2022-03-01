Samar Dadgar kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Bir çocuğunun annesi Feyza Aktan ile olay şekilde boşanan oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, gönlünü İranlı modacı Samar Dadgar'a kaptırdı. Bir süredir modacı ile birlikte olan Deniz, ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Çift, 2 gün önce Sevgililer Günü'nü kutladıkları mekandan çıkarken görüntülendi. Samar Dadgar kimdir? Özcan Deniz sevgilisi Samar Dadgar kimdir kaç yaşında?

ÖZCAN DENİZ SEVGİLİSİ SAMAR DADGAR KİMDİR?

26 yaşında İranlı bir modacı olan Samar Dagdar'ın geçen yazdan beri Özcan Deniz ile birliktelik olduğu iddia ediliyor. İkiliden geçtiğimiz günlerde instagram üzerinden paylaştıkları fotoğraflar gündeme oturdu.

Bir çocuğunun annesi Feyza Aktan ile olay şekilde boşanan oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, gönlünü İranlı modacı Samar Dadgar'a kaptırdı. Bir süredir modacı ile birlikte olan Deniz, ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Çift, 2 gün önce Sevgililer Günü'nü kutladıkları mekandan çıkarken görüntülendi.

Haberler.com - Gündem