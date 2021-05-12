Samanyolu Galaksi'si Türkiye'den böyle görüntülendi
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Samanyolu Galaksi'si Türkiye'den böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / AHMET FARUK SARIKOÇ - Haberler | Güncel

Samanyolu Galaksi'si Türkiye'den böyle görüntülendi Samanyolu Galaksisi'ni fotoğraflamak için İzmir Çeşme'nin en karanlık koylarından Delikli Koy'a giderek gece boyunca 601 kare çeken gönüllü turizm elçisi İsa Turan ortaya eşsiz görüntüler çıkarttı.

Samanyolu Galaksi'si Türkiye'den böyle görüntülendi

İSTANBUL - Samanyolu Galaksisi'ni fotoğraflamak için İzmir Çeşme'nin en karanlık koylarından Delikli Koy'a giderek gece boyunca 601 kare çeken gönüllü turizm elçisi İsa Turan ortaya eşsiz görüntüler çıkarttı.

İzmir'de yaşayan gönüllü turizm elçisi İsa Turan, samanyolunu görüntülemek için uygun zaman ve hava koşullarını ayarlayarak Çeşme'nin en karanlık koylarından Delikli Koy'a gitti. İlk başta gündüz çekim yapacağı yeri keşfedip belirledi. Daha sonra gece tekrar aynı yere gelip fotoğraf makinasını ve ekipmanlarını kurup çekim yapmaya başladı. Gece gün doğuncaya kadar uzun pozlama ile çekilen 601 kare fotoğraf düzenlenip video haline getirince ortaya masalsı kareler çıktı. Dünyanın dönüşü ve samanyolunun net bir şekilde ortaya çıktığı anlatılan video sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Samanyolu Galaksi'si Türkiye'den böyle görüntülendi
Samanyolu Galaksi'si Türkiye'den böyle görüntülendi
Samanyolu Galaksi'si Türkiye'den böyle görüntülendi
Samanyolu Galaksi'si Türkiye'den böyle görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET FARUK SARIKOÇ

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