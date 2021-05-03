Samanlıkta çıkan yangına müdahale edildi
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Samanlıkta çıkan yangına müdahale edildi

Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun - Haberler | Güncel

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde hayvan çiftliğindeki samanlıkta çıkan yangına müdahale ediliyor.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde hayvan çiftliğindeki samanlıkta çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Yamalak Mahallesi'nde Ali Dönmez'e ait hayvan çiftliğinde samanların toplandığı alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Kuyucak Belediyesi'ne ait iş makineleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Samanlıkta çıkan yangına müdahale edildi
Samanlıkta çıkan yangına müdahale edildi
Samanlıkta çıkan yangına müdahale edildi
Samanlıkta çıkan yangına müdahale edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun

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