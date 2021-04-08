Samandağ Kaymakamı Murat Kütük büyükbaş hayvan işletmesini ziyaret etti
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Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, ilçede faaliyet gösteren büyükbaş hayvan işletmesini ziyaret ettİ.
Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, ilçede faaliyet gösteren büyükbaş hayvan işletmesini ziyaret ettİ.
Kaymakam Kütük, General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde 25 yıldır hayvancılık yapan Yaşar Toprak'ın işletmesinde incelemelerde bulundu.
Ziyarette İlçe Tarım ve Orman Müdürü Öner Sertkol da yer aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Songül Sahilli