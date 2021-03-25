Samandağ'da fırtına nedeniyle deniz taştı
Anadolu Ajansı / Songül Sahilli - Haberler | Güncel
Hatay'ın Samandağ ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle deniz taştı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle deniz taştı.
Kentte dün başlayan ve giderek etkisini arttıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Sahil kordonunda denizin taşması sonucu cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, bazı iş yerleri zarar gördü.
Belediye ekipleri bölgede temizleme çalışması başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Songül Sahilli