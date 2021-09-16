Samandağ'da durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde uygulama noktasında durdurulan bir otomobilden uyuşturucu çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde satışı ve kullanılmasını önlemek amacıyla ve şüpheli şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Antakya-Samandağ yolu üzerinde Zezene uygulama noktasında durdurulan otomobil içerisinde 81,15 gram meteamfetamin, 1 adet bıçak, 1 adet demir cop, 2 adet mermi ele geçirildi.

Otomobil içerisinde bulunan K.Ç., N.K., İ.D. ifadeleri alınıp serbest bırakıldı. - HATAY

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