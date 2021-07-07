Saman yüklü kamyon yoldan çıktı: 1 yaralı
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Saman yüklü kamyon yoldan çıktı: 1 yaralı

Saman yüklü kamyon yoldan çıktı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tokat'ta saman yüklü kamyonun yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Tokat'ta saman yüklü kamyonun yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Tokat - Sivas kara yolu Kızıleniş mevkiinde meydana geldi. Yakup S. (32) idaresindeki 52 PC 999 plakalı saman yüklü kamyon yokuş aşağı yolda virajı alamayarak şarampole savruldu. Yoldan çıkarak şarampole düşen kamyondan çevreye saman balyaları saçıldı. Hafif şekilde yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

Saman yüklü kamyon yoldan çıktı: 1 yaralı
Saman yüklü kamyon yoldan çıktı: 1 yaralı
Saman yüklü kamyon yoldan çıktı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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