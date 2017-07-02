Şam'daki İntihar Saldırısı

ŞAM/ Suriye'nin başkenti Şam'da bombalı araçla düzenlenen intihar saldırısında ölenlerin sayısı 19'a yükseldi.



AA muhabirinin hastane kaynaklarından aldığı bilgiye göre, sabah saatlerinde bir intihar saldırganı, içinde bulunduğu bombalı aracı başkentin merkezindeki Tahrir Meydanı'nda patlattı. Saldırıda 19 sivil hayatını kaybetti, 15'i yaralandı.



Esed rejiminin haber ajansı SANA'daki haberde, havaalanı yolunda ve Amara Mahallesi'nde üç bomba yüklü aracın tespit edildiği, araçlardan birindeki saldırganın polisin takibi sırasında aracı patlattığı belirtilmişti.



İlk belirlemelerde 4 sivilin öldüğü, 7'sinin yaralandığı ifade edilmişti.



Saldırıyı henüz kimse üstlenmedi.