- Şam'da çekirge istilası
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- Şam'da çekirge istilası

İhlas Haber Ajansı / MUHAMED EL MUSTAFA - Haberler | Güncel

- Şam'da çekirge istilası Suriye'nin başkenti Şam'ı çekirge sürüsü istila etti.

- Şam'da çekirge istilası

ŞAM - Suriye'nin başkenti Şam'ı çekirge sürüsü istila etti.

Suriye'nin başkenti Şam'ı dün akşam çekirgeler istila etti. Çekirge istilasının ülkede iç savaş nedeniyle bazı ailelerin tek geçim kaynağı haline gelen tarım ürünlerine zarar vermesinden endişe ediliyor. Suriye basınına konuşan Tarım Bakanlığı yetkilisi Hazem Al-Zaila, "Şam'ı basan çekirgeler çöl çekirgesi. Sayıları çok sınırlı. Mahsulleri çok etkilemeyebilir. Suriye iklimi sıcaklık ve nem açısından çöl çekirgelerinin yayılmasına uygun olmadığı için korkmaya gerek yok" ifadesini kullandı.

- Şam'da çekirge istilası
- Şam'da çekirge istilası
- Şam'da çekirge istilası
- Şam'da çekirge istilası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMED EL MUSTAFA

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