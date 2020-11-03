Salzburg - Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta? Salzburg - Bayern Münih hangi kanalda? Salzburg - Bayern Münih şifresiz canlı izlenecek mi?
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Salzburg - Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta? Salzburg - Bayern Münih hangi kanalda? Salzburg - Bayern Münih şifresiz canlı izlenecek mi?

03.11.2020 09:20 | Son Güncelleme: 03.11.2020 09:24
Salzburg - Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta? Salzburg - Bayern Münih hangi kanalda? Salzburg - Bayern Münih şifresiz canlı izlenecek mi?

Şampiyonlar Ligi'de heyecan tüm hızıyla devam ederken sporseverler bugün oynanacak olan Salzburg - Bayern Münih maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Salzburg - Bayern Münih maçı hangi kanalda? Salzburg - Bayern Münih şifresiz canlı izlenecek mi? Salzburg - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta?

Gruptan çıkma mücadelesini yarışını yakından ilgilendiren maçta Salzburg - Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Peki, Salzburg - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Salzburg - Bayern Münih maçı hangi kanalda, hakemi kim? Salzburg - Bayern Münih şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.

SALZBURG - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Salzburg - Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi maçı 03 11 2020 günü oynanacak. Maçın başlama saati 23:00.

SALZBURG - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Salzburg - Bayern Münih maçı Bein Sports 3, kanalından yayınlanacak.

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