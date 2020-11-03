Salzburg - Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta? Salzburg - Bayern Münih hangi kanalda? Salzburg - Bayern Münih şifresiz canlı izlenecek mi?

Şampiyonlar Ligi'de heyecan tüm hızıyla devam ederken sporseverler bugün oynanacak olan Salzburg - Bayern Münih maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Salzburg - Bayern Münih maçı hangi kanalda? Salzburg - Bayern Münih şifresiz canlı izlenecek mi? Salzburg - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta?