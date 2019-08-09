Salvini'den İtalyan vekillere: Aylaklığı bırakın güven oylamasına gelin

09.08.2019 15:29

İtalya'da İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, milletvekillerine "Aylaklık etmeyi bırakıp güven oylaması için parlamentoya gelin." dedi.

Aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri Salvini erken seçime gitmek yerine yeni bir koalisyon hükümeti kurmaya kalkmanın da "kabul edilemez" olduğunu dile getirdi. Salvini, 'hızlıca erken genel seçime gitme' çağrısını da yeniledi. Euronews.com'da Görüntüle