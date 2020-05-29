Pazarcı kadın şalvarın içinde doğurduğu bebeğini tezgahın altına attı İzmir'de pazarcılık yapan bir kadın şalvarının içine doğurduğu bebeği, tezgahın altına attı. Çevredeki pazarcıların fark ettiği bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

İzmir'in Tire ilçesinde pazarcı bir kadın bebeğini şalvarının içine doğurdu. Kadın, doğumunun ardından şalvarına sardığı bebeği tezgahın altına bıraktı. Bebeğin ağlamasını duyan çevredeki pazarcılar, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine ekipler bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Vicdansız anne ise gözaltına alındı.

DOĞURDUĞU BEBEĞİNİ TEZGAHIN ALTINA BIRAKTI

Akıllara durgunluk veren olay İzmir Tire'de meydana geldi. Tire cuma pazarında pazarcılık yapan Hatice D. (29) isimli kadın, Türkocağı Caddesi üzerinde açtığı tezgahta sebze satıyordu. İddiaya göre kadın, sabah saatlerinde tezgahın altına girerek şalvarının içinde doğum yaptı. Doğumun ardından şalvarına sardığı bebeği tezgahın altına bıraktı.

BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki diğer pazarcılar bebek ağlama sesi duyunca durumda şüphelendi ve tezgahın altında şalvara sarılıp atılmış bebeği buldu. Vatandaşları durumu hemen 112'ye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekibi, tezgahın altındaki bebeği alarak Tire Devlet Hastanesi Acil Servisine götürdü. Bebeğin hayatını kaybettiği öğrenilirken, kadın polis tarafından gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA