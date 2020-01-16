Şalter nasıl yazılır? TDK'ya göre şarter mi, şartel mi, şarter mi?

16.01.2020 16:31 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:39

Şartel kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Tespih nasıl yazılır? Şartel mi, şarter mi? TDK'ya göre şarter kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

ŞARTER NASIL YAZILIR? ŞARTEL Mİ, ŞALTER Mİ?

Şartel nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "şalter" şeklindedir.

Şartel: Yanlış

Şalter: Doğru

ŞALTER İLE ÖRNEK CÜMLELER

Şalter dokuz buçukta açıldı." - Haldun Taner