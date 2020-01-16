Şalter nasıl yazılır? TDK'ya göre şarter mi, şartel mi, şarter mi?
Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "şartel". Peki, şarter nasıl yazılır? TDK'ya göre şartel mi, şarter mi yazılır?
16.01.2020 16:31 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:39
Şartel kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Tespih nasıl yazılır? Şartel mi, şarter mi? TDK'ya göre şarter kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.
ŞARTER NASIL YAZILIR? ŞARTEL Mİ, ŞALTER Mİ?
Şartel nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "şalter" şeklindedir.
Şartel: Yanlış
Şalter: Doğru
ŞALTER İLE ÖRNEK CÜMLELER
Şalter dokuz buçukta açıldı." - Haldun Taner
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