SALT 30 Haziran'da kullanıma açılıyor SALT Galata'da Basma Alsharif sergisi ziyarete, SALT Araştırma yayın koleksiyonları kayıtla erişime ve kafe hizmete açılırken her iki yapıdaki kitabevi de faaliyete geçiyor.

SALT yapıları, kamu sağlığını gözetmeye yönelik tedbirlerle misafir ve kullanıcılarını ağırlamaya hazırlanıyor.

COVID-19 salgını nedeniyle 14 Mart'ta geçici olarak kullanıma kapanan SALT Beyoğlu ve SALT Galata yapıları, 30 Haziran'da kamu sağlığını korumaya yönelik yeni uygulamalarla hizmete giriyor. Güncel salgın yönetimi esasında belirlenen tedbirlerle misafirler, araştırmacılar ve SALT ekibine güvenli ortamlar sağlanması amaçlanıyor.

SALT Galata'da 30 Ağustos'a kadar, görsel sanatçı Basma Alsharif'in Orada Her Kimse sergisi görülebilir. Osmanlı Bankası Müzesi'nin katlara yayılan sunumları incelenebilir. Mimarlık, tasarım, sanat, ekonomi, toplum ve kent çalışmalarında SALT Araştırma yayın koleksiyonunu kaynak olarak kullanan araştırmacılar mekândan randevuyla yararlanabilir. Robinson Crusoe 389 kitabevinin yeniden faaliyete geçtiği SALT Beyoğlu'ndaysa, girişteki Forum alanı kamuya açık olacak.

Son üç ayda saltonline.org'da belirli temalar etrafında bir dizi içerik seçkisi sunan SALT'ın, bu süre zarfında kültür alanında değişen üretim modellerine ilişkin gerçekleştirdiği sohbetler yılın devamına yayılan programlara dönüşüyor. Aralarında Can Altay, Sena Başöz, Burak Delier, Hasan Deniz, Deniz Gül, Sibel Horada, Banu Karaca, Gülsün Karamustafa, Ali Miharbi ve Hasan Özgür Top'un da bulunduğu sanatçı, küratör ve araştırmacılar; görsel kültür, dil kuramı, toplumsal tarih ve salgın dönemi sanat pratikleri gibi konulardaki çalışmalarını kayıtlı katılımcılara yönelik atölye programlarında tartışmaya açacak. SALT, konuşma ve film gösterimlerine de çevrimiçi ortamda devam edecek.

SALT'ın Türkçe ve İngilizce dillerindeki iki yeni basılı yayını Cengiz Çekil: 21.08.1945-10.11.2015 ile beraberinde bağımsız bir kitap formunda Türkçe hazırlanan Cengiz Çekil Okulu 30 Haziran'da satışa sunulacak. Türkiye'de sanat pratiğini öğrenci, sanatçı ve eğitimci rolleriyle etkileyen Çekil'in hayatı ve düşünce dünyası temelinde çok yönlü çalışmalarına toplu bir bakış getiren kitaplar Robinson Crusoe 389 kitabevinden edinilebilir.

Kaynak: Bültenler