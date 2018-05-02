Salman: "Ak Parti'ye Adayların Büyük Teveccühü Var"

Partilerine milletvekili aday adaylarının büyük teveccühü olduğunu belirten AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, he zaman sokaklarda oldukları için seçime hazır olduklarını söyledi.

Milletvekili aday adaylarının başvurularının bugün itibariyle son bulacağını ifade eden İl Başkanı Ayhan Salman, "Şu ana kadar 255 başvuru var. Hafta sonu aday adaylarımızı teşkilatımızın temayülüne sunacağız. Milletvekili olarak görmek istedikleri adaylardan seçimini gerçekleştirecek. 21 Mayısta da kesin aday listelerini açıklamış olacağız. AK Parti'ye önemli oranda bir teveccüh var. Gencinden yaşlısına, iş adamından engellisine kadar farklı kesimlerden önemli başvurular alıyoruz. Biz bütün kongrelerimizi bitirmiştik. Sandık bazlı çalışma sürecimiz tamamlanmıştı. İnşallah 24 Haziran'da da, daha önceki seçimlerde olduğu gibi yüksek bir oyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçileceğini, parlamentoda da AK Parti'nin çoğunluğu sağlayacağına inanıyorum" dedi.

AK Parti olarak seçim çalışması gibi ayrı bir hazırlıklarının olmadığını belirten Ayhan Salman, "Çünkü biz her zaman milletvekillerimizden belediye başkanlarına kadar sokaklardayız. Esnaf ziyaretlerinden, STK'larla bir araya gelmeye kadar sürekli vatandaşımızın yanında oluyoruz. Erken seçim olmasaydı ramazan ayı ile ilgi planlarımız vardı. İftar sofralarından, sahur sofralarına kadar bir yoğun program ayarlamıştık. Ramazan ayının ilk günlerinde milletvekili adaylarımızla sahaya çıkmış olacağız. İnşallah bayramdan bir hafta sonra da ikinci bayramımızı biz kutlamış olacağız" şeklinde konuştu.

AK Parti'nin 16 yıldır iktidarlığında Türkiye'yi aldığı yerden çok daha iyi yerlere getirmiş bir çalışma içerisinde olduğuna dikkat çeken Ayhan Salman, "Bugün dünya lideri olarak gösterilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi başında bir lider var. Bizim adayımız, programımız, yaptıklarımız ve yapacaklarımız belli. Son olarak da açıklanan ekonomik paketle tüm kesimlere hitap ettik. Karşımızdaki insanlara baktığımız da ise, cumhurbaşkanı adayı yok. Herhangi bir programı yok. Tamamen AK Parti'nin iktidara gelmemesi ve Recep Tayyip Erdoğan'ın da cumhurbaşkanı olmaması üzerine kurulu bir yapı var. Son 3-4 yıldır Türkiye'nin üzerine oynanan oyunları gören halkımız bu istikrarın ve hizmetlerin devamı için AK Parti'nin güçlü bir şekilde Türkiye'yi yönetmesi gerektiğini düşünüyor. Anketlerde de biz genel olarak baktığımızda AK Parti'ye oy vermeyenler bile 'Türkiye'yi kim yönetsin' sorusuna Recep Tayyip Erdoğan diye cevap veriyor" diye konuştu.

Milletvekili adaylarının Bursa'nın demografik yapısına ve bölgesel temsiline uygun yapıda olacağının altını çizen Ayan Salman, "Kadınların, gençlerin temsil edildiği ve Bursa'nın içine sinecek adayların olacağına inanıyoruz. Herkesin 'İşte bu ekip Bursa'nın meselelerini doğru tahlil edip çözüm bulabilir' diyeceği bir liste olacaktır. Münferit sürpriz isimler yerine, ekip çalışmasına yatkın ve uyumlu bir ekip olacağına inanıyoruz. Halkın AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a önemli bir teveccühü var. Yapılan her şeyin Türkiye'nin hayrına olacağını çok iyi algılandı. 15 Temmuz'da da demokrasiye vatandaşların nasıl sahip çıktığını gördük. Ben bu davaya insanların güvendiğini ve inandığını düşünüyorum" dedi. - BURSA