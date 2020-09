Salli - Barik duası okunuşu! Allahümme Salli, Allahümme Barik duaları nedir? Türkçe meali nedir? Arapça okunuşu nasıldır?

Namaz oturuşlarında okunan Allahümme Salli ve Allahümme Barik dualarının okunuşu ve yazılışı çok merak ediliyor. Salli ve Barik duası Namaz oturuşlarında Ettahiyyatüden sonra okunmaktadır. Salli Barik'ten sonra ise Rabbena duası okunur. Peki Salli Barik duası nedir? Okunuşu ve yazılışı nasıldır?

Namazlarda otururken okunan dualardan ikisi Allahümme Salli ve Allahümme Barik dualarıdır. Peki Allahümme Salli ve Allahümme Barik duası nedir? Arapça yazılışı nedir? Türkçe anlamları ne demektir? Salli Barik duası sesli dinle ve oku!

SALLİ VE BARİK DUALARI NEDİR? NERELERDE OKUNUR?

Allahümme Salli ve Allahümme Barik duaları namazlarda Kadei Ahire oturuşunda okunan dualardır. İki dua da birbirine çok benzemektedir. Birisinde Salli kelimesi geçerken diğerinde Barik kelimesi geçer. İki dua da Peygamber Efendimiz'e salavat ile başlamaktadır. Şimdi iki duanın da Arapça'sını ve Türkçe mealini paylaşalım. Ayrıca iki duanın okunuşunu da sizlere yazalım.

ALLAHÜMME SALLİ DUASI ARAPÇA

Allahümme Salli duası

ALLAHÜMME SALLİ DUASI OKUNUŞU

Allâhümme salli alâ Muhammedivve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidümmecîd.

ALLAHÜMME SALLİ DUASI TÜRKÇE MEALİ

Allah'ım. Sen İbrahim (a.s.) ve ümmetine selamet verdiğin gibi Muhammed (a.s) ve ümmetine de selamet ver. Çünkü sen övülmüş (övülmeye layık) ve ulusun (şanı yüce olansın).

ALLAHÜMME BARİK DUASI ARAPÇA

Allahümme Barik duası

ALLAHÜMME BARİK DUASI OKUNUŞU

Allâhümme bârik alâ Muhammedivve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidümmecîd.

ALLAHÜMME BARİK DUASI TÜRKÇE MEALİ

Allah'ım. Sen İbrahim (a.s.) ve ümmetine bereket ihsan ettiğin gibi, Hz. Muhammed (a.s.) ve ümmetine bereket ihsan et. Şüphesiz sen övülmüş ve şanı yüce olansın.

FARZ NAMAZLARIN İLK OTURUŞUNDA TAHİYYAT OKUNDUKTAN SONRA "ALLAHÜMME SALLİ ALA MUHAMMED" DEMEK SEHİV SECDESİ GEREKTİRİR Mİ?

Namazda, unutarak bir rüknün geciktirilmesi, tekrarlanması, bir vacibin terk edilmesi veya geciktirilmesi hâlinde; noksanlığın telafi edilmesi için sehiv secdesi yapılması vaciptir. Farz namazların ilk oturuşunda tahiyyât okunduktan sonra kalkılması gereken bir namazda "Allahümme salli ala Muhammed" diyen kişi İmam-ı Âzam'a göre farz olan kıyamı geciktirdiği için sehiv secdesi yapar; böylece namazı tamam olur. Ebû Yusuf ve Muhammed'e göre ise sehiv secdesi gerekmez (Kâsânî, Bedâî', I, 164).

NOT : Salli ve Barik dualarının okunuşlarını tecvid kurallarına göre yazdık. Anlamadığınız yerleri yorum olarak sorabilirsiniz. Allah kabul eylesin...