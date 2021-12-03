Salıncaktan düşerek ölen Ahmet Görkem'i arkadaşları sınıfta andı

KUMLUCA, ANTALYA (DHA) - Finike sahilinde salıncaktan düşerek yaşamını yitiren Ahmet Görkem Özmercan için Kumluca ilçesi Meydan Mahallesi'ndeki Göçmenler Camii'nde tören düzenlendi. Törene Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, AK Parti Finike İlçe Başkanı Osman Aladağ, Özmercan'ın Finike Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden arkadaşları ve ailesi katıldı. Özmercan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Kumluca Hacıveliler Mahallesi'ndeki Zeytinlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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