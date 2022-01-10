Salıncak şarkı sözleri! Mustafa Ceceli & Nigar Muharrem - Salıncak sözleri! 'Salıncak' şarkı sözleri nelerdir?

Mustafa Ceceli & Nigar Muharrem- Salıncak şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

MUSTAFA CECELİ & NİGAR MUHARREM - SALINCAK SÖZLERİ

Fermanım iki dudağının arası

Çok gördüm sözünün kölesi olanı

Dermanım sende sanmıştım

Meğerse yanılmışım

*****

Artık sana ebediyen

Tozlu bu raflarım

Şimdi senin pembelerin bile

Temizleyemez o sayfaları

*****

Kapandı bu eski yaram sana dayana dayana

Daha tutunacak aşka kalmadı dayanak

Hayallerim uçurumun eşiğinde bir salıncak

Ben gittikten sonra mı aklın bende kalacak

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Şarkı 8 Ocak 2022 Cumartesi günü yüklendi. Kısa sürede 4 milyon izlenmeye yakın bir izlenme aldı. Toplam beğeni sayısı ise 135 bine ulaştı. Şarkının söz ve müziği Doğanay Karadeniz & Alaaddin Ergün ikilisine aittir.

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