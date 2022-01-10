Salıncak şarkı sözleri! Mustafa Ceceli & Nigar Muharrem - Salıncak sözleri! 'Salıncak' şarkı sözleri nelerdir?
Mustafa Ceceli ve Nigar Muharrem'in birlikte söyledikleri Salıncak şarkısı 8 Ocak'ta Youtube'a yüklendi. Şarkı çok kısa süre içerisinde 3.8 milyon izlendi ve 135 bin beğeni aldı. Şarkı şuanda Yotuube trendler listesinde 1. sırada yer alıyor. Peki, Mustafa Ceceli & Nigar Muharrem - Salıncak sözleri nedir? 'Salıncak' şarkı sözleri nelerdir? İşte detaylar...
Mustafa Ceceli & Nigar Muharrem- Salıncak şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
MUSTAFA CECELİ & NİGAR MUHARREM - SALINCAK SÖZLERİ
Fermanım iki dudağının arası
Çok gördüm sözünün kölesi olanı
Dermanım sende sanmıştım
Meğerse yanılmışım
*****
Artık sana ebediyen
Tozlu bu raflarım
Şimdi senin pembelerin bile
Temizleyemez o sayfaları
*****
Kapandı bu eski yaram sana dayana dayana
Daha tutunacak aşka kalmadı dayanak
Hayallerim uçurumun eşiğinde bir salıncak
Ben gittikten sonra mı aklın bende kalacak
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Şarkı 8 Ocak 2022 Cumartesi günü yüklendi. Kısa sürede 4 milyon izlenmeye yakın bir izlenme aldı. Toplam beğeni sayısı ise 135 bine ulaştı. Şarkının söz ve müziği Doğanay Karadeniz & Alaaddin Ergün ikilisine aittir.
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