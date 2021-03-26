Salim Dündar kimdir? Salim Dündar kaç yaşında? Salim Dündar şarkıları!

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Birçok ağızlara dolanmış şarkıların sahibi, başarılı isim Salim Dündar kimdir? Salim Dündar kaç yaşında? Salim Dündar şarkıları!

SALİM DÜNDAR KİMDİR?

1937 Gölcük doğumlu Salim Dündar, 1954 yılında astsubay olarak mezun oldu. Kısa süre astsubaylık görevini yapsa da müzik daha ağır bastı. 1956 yılında müzik kariyerine başladı.

SALİM DÜNDAR ŞARKILARI

Aynalar,

Ama Sen Yoksun,

Canım Sevgilim,

Bu Gece,

Boş Yıllar