Salihlili lokantacılar Fatih Azak ile 'Devam' dedi

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odası başkanlığına yeniden Fatih Azak seçildi.

532 üyesi bulunan Salihli Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odası, olağan genel kurulunu Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirdi. Divan Başkanlığını Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği (MESOB) Başkanı Hasan Geriter'in yaptığı kongrede başkanlık için mevcut başkan Fatih Azak ve Ahmet Tekin yarıştı. Kullanılan 422 oyun, 234'ünü alan Fatih Azak, Salihli Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odası'nın 4. kez başkanı seçildi. 6 oyun geçersiz sayıldığı seçimde Ahmet Tekin ise 182 oy aldı.

4'üncü kez yeniden seçilerek güven tazeleyen Fatih Azak "Kazanan Salihli Lokantacı esnafımız olmuştur. Olağan genel kurulumuz esnafımıza hayırlı olsun. Hizmetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi. Azak, seçim çalışmalarından dolayı diğer aday Ahmet Tekin'e teşekkür etti.

Fatih Azak başkanlığındaki Salihli Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odası yönetimi Ali Balkan, Hamit İşlek, Ali Dağtekin, Ümit Özdoğan, Mehmet Ali Şeker ve Ömer Faruk Akçelebi'den oluşurken, denetim kurulu ise Cemil Özer, Servet Saraç ve İlker Kasap'tan oluştu. - MANİSA