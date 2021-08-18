Salihli OSB'den Başkan Ergün'e Ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Salihli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Demir, Başkanvekili Muhittin Bilget ve Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Er'i makamında konuk etti.

Salihli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Demir, Başkanvekili Muhittin Bilget ve Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Er, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ziyarette bulundu. Geçtiğimiz haftalarda göreve seçildiklerini belirten Salihli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Demir, Başkan Ergün'e çeşitli hediyeler takdim etti. Ziyaretleri nedeniyle konuklarına teşekkür eden Başkan Cengiz Ergün, geçtiğimiz haftalarda göreve seçilen Mehmet Demir ve ekibini tebrik ederek başarılar diledi. Başkan Ergün de konuklarına Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla ve 38 akademisyenin çalışmalarıyla hazırlanan 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' adlı 4 ciltlik eseri armağan etti.

Kaynak: Bültenler