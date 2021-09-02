Salihli Karaağaç Merkez ve Asri Mezarlıklarında İnceleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Gökhan Aslan, Salihli Karaağaç Merkez Mezarlığı ile Salihli Asri Mezarlığı'nda incelemelerde bulundu.

Mezarlıkların bakımı, temizliği, onarım ve diğer çalışmaları noktasında hassasiyetle görevlerini sürdürdüklerini belirten Aslan, şube müdürleri ve birim sorumlularından bilgi aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Gökhan Aslan, Mezarlıklar Bakım-Onarım Şube Müdürü Gözde Koç ile birlikte Salihli Karaağaç Merkez Mezarlığı ile Salihli Asri Mezarlığı'nda incelemelerde bulundu. Mezarlık birim sorumluları ve çalışanlarıyla da bir araya gelen Aslan, şube müdüründen ve sorumlulardan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün mezarlıkların bakımı, onarımı, temizliği ve güvenliğinin sağlanması konularında hassasiyet gösterdiğini belirten Mezarlıklar Dairesi Başkanı Gökhan Aslan, "Bu anlayışla ilimiz genelindeki mezarlıklarda bizler de çalışmalarımızı hassasiyetle sürdürüyoruz. İlçe ziyaretlerimizi sürdürerek, personelimizle ve sorumlularımızla sık sık istişarelerde bulunarak, herhangi bir aksaklık yaşanmaması için özen göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler