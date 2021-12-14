Salihli'de ev kundaklayan 2 şüpheli, Kula'da yakalandı (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Salihli'de ev kundaklayan 2 şüpheli, Kula'da yakalandı (2)

Salihli'de ev kundaklayan 2 şüpheli, Kula'da yakalandı (2)
Demirören Haber Ajansı / Emre Saçlı - Haberler | Güncel

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILARManisa'nın Salihli ilçesinde, Mert Vayki'nin (19) Özyurt Mahallesi'ndeki evini kundakladıkları ve havaya ateş ederek çevre güvenliğini tehdit ettikleri suçlamsıyla aranrıken Kula'da yakalanan şüpheli Mesut B. ile Mustafa K.

SALİHLİ, MANİSA (DHA) - ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

Manisa'nın Salihli ilçesinde, Mert Vayki'nin (19) Özyurt Mahallesi'ndeki evini kundakladıkları ve havaya ateş ederek çevre güvenliğini tehdit ettikleri suçlamsıyla aranrıken Kula'da yakalanan şüpheli Mesut B. ile Mustafa K., polisteki işlemleriin ardından adliyeye sevk edildi. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa),


Demirören Haber Ajansı / Emre Saçlı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title