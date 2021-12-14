Salihli'de ev kundaklayan 2 şüpheli, Kula'da yakalandı (2)

SALİHLİ, MANİSA (DHA) - ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

Manisa'nın Salihli ilçesinde, Mert Vayki'nin (19) Özyurt Mahallesi'ndeki evini kundakladıkları ve havaya ateş ederek çevre güvenliğini tehdit ettikleri suçlamsıyla aranrıken Kula'da yakalanan şüpheli Mesut B. ile Mustafa K., polisteki işlemleriin ardından adliyeye sevk edildi. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa),

Demirören Haber Ajansı / Emre Saçlı - Son Dakika Haberleri

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