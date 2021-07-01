Salihli'de Çocuk Koruma Kurulu toplandı
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Salihli'de Çocuk Koruma Kurulu toplandı

Salihli'de Çocuk Koruma Kurulu toplandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manisa'nın Salihli ilçesinde, Çocuk Koruma İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam Başkanlığında gerçekleştirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, Çocuk Koruma İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam Başkanlığında gerçekleştirildi.

5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında çıkarılan "Çocuk Koruma Kanunu'na Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbirlerin Yerine Getirilmesi Amacıyla Kurulan Merkezi, İl ve İlçe Koordinasyonlarının Çalışma, Usul ve Esasları Yönergesi" çerçevesinde düzenlenen Çocuk Koruma İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam başkanlığında Sosyal Hizmet Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda koruyucu ve destekleyici tedbir kararları hakkında yapılan bilgilendirmenin ardından kurumların gerçekleştirdiği faaliyetler ve kurumlar arası koordinasyon, suça sürüklenen çocuklar hakkında alınacak önlemler ve yapılması planlanan çalışmalar, aile ve çocuklara yönelik gerçekleştirilmesi düşünülen sosyal faaliyetler, Salihli'de meydana gelen ve suç teşkil eden olaylarda kurumların üzerine düşen sorumluluklar ve yapılan çalışmalar görüşüldü.

Korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunmasının her aile ve toplumumuz için son derece önemli olduğunu ifade eden Kaymakam Sağlam, çocukların korunmasıyla ilgili kurumlar arası koordinasyonun ve her kurumun üzerine düşen görevi hassasiyetle yerine getirmesinin önemini vurguladı.

Toplantıya Kaymakam Sağlam'ın yanı sıra; Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, İlçe Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Alim Yavuz, İlçe Müftüsü Adem Karakelebek, Denetimli Serbestlik Müdürü Abdullah Yılmaz ve diğer ilgili kurumlardan personel katıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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