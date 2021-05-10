Salihli'de boş araziye bırakılan bebek kurtarılamadı
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Salihli'de boş araziye bırakılan bebek kurtarılamadı

Demirören Haber Ajansı / Emre SAÇLI - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, boş araziye bırakılan ve 3- 4 günlük olduğu tahmin edilen erkek bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, boş araziye bırakılan ve 3- 4 günlük olduğu tahmin edilen erkek bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren bebek ile ilgili olarak polis, hastanelerde son 1 hafta içerisinde doğum yapan kişilerin kayıtlarını incelemeye başladı.

Olay, ilçeye bağlı Zafer Mahallesi Site Caddesi üzerinde boş bir arazide meydana geldi. İddiaya göre, arazide boş şişe toplayan bir kişi  çukur içerisinde battaniyeye sarılı bir bebek buldu. Bebeğin hareketsiz halde olduğunu fark eden kişi durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeği özel bir hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen bebek hayatını kaybetti. Bebeğin cansız bedeni Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

DOĞUM KAYITLARI İNCELEMEYE ALINDIOlayla ilgili geniş çaplı soruşturma  başlatan polis ekipleri çevrede incelemelerde bulundu. Öte yandan ekipler, 3 ve 4 günlük olduğu değerlendirilen erkek bebeğin ölümü sonrası ilçedeki tüm hastanelerde son 1 hafta içerisinde doğum yapan kişilerin kayıtlarını incelemeye başladı. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı soruşturması sürüyor.

 


Salihli'de boş araziye bırakılan bebek kurtarılamadı
Salihli'de boş araziye bırakılan bebek kurtarılamadı
Salihli'de boş araziye bırakılan bebek kurtarılamadı
Salihli'de boş araziye bırakılan bebek kurtarılamadı
Salihli'de boş araziye bırakılan bebek kurtarılamadı
Salihli'de boş araziye bırakılan bebek kurtarılamadı
Salihli'de boş araziye bırakılan bebek kurtarılamadı
Salihli'de boş araziye bırakılan bebek kurtarılamadı
Salihli'de boş araziye bırakılan bebek kurtarılamadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre SAÇLI

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